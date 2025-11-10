A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 NOVEMBRE in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa o di Cerignola est, rispettivamente al km 610+500 e al km 589+200 della A14 Bologna-Taranto o la stazione di Candela, al km 127+900 della stessa A16.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 6:00 DI SABATO 15 NOVEMBRE in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
-in entrata verso Bari: Canosa, sulla A14;
-in entrata verso Pescara: Cerignola est, sulla A14;
-in uscita per chi proviene da Bari: Candela, sulla stessa A16.