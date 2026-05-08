A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CERIGNOLA OVEST

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Canosa, sulla A14 Bologna-Taranto;

in entrata verso Pescara: Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto;

in uscita per chi proviene da Napoli: Candela, sulla stessa A16.