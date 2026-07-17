A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CANDELA E TRATTO CANDELA-LACEDONIA VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CANDELA E TRATTO CANDELA-LACEDONIA VERSO NAPOLI
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 20, MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00
-sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Grottaminarda;
in uscita per chi proviene da Canosa/A14: Cerignola ovest.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 24 LUGLIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, percorrere la SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, verso Napoli.