A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CANDELA E IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI CERIGNOLA EST

Chiusure A16 immissione A14 e uscita stazione di Cerignola est, in modalità alternata



Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-sarà chiusa la stazione di Candela, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda, al km 81+700.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 16 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A16 Napoli-Canosa:

-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari e in direzione di Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Napoli verso Bari, anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.

Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, al km 589+200 e rientrare dalla stessa stazione per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari;

da Napoli verso Pescara, anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.

Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa, al km 610+500 e rientrare dalla stessa stazione per riprendere il proprio itinerario in direzione di Pescara.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire a Foggia Zona Industriale, al km 564+900.

Si ricorda che le suddette chiusure nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, saranno effettuate in modalità alternata.