A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BENEVENTO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Benevento, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli e da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Napoli: Avellino est;
per chi proviene da Canosa/A14: Grottaminarda;
-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottaminarda.