A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BENEVENTO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BENEVENTO
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Benevento, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno,sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto: Grottaminarda;
in uscita per chi proviene da Napoli: Avellino est;
-nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottaminarda.