A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BENEVENTO

Roma, 12 aprile 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle essenze arboree, nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Benevento, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda, al km 81+700, o di Avellino est, al km 49+700.