A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BAIANO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BAIANO
Roma, 18 agosto 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa la stazione di Baiano, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 agosto, sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Avellino ovest;
in uscita per chi proviene da Napoli: Tufino, al km 23+500;
-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 agosto in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Avellino ovest, al km 41+100.