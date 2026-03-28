A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE POMIGLIANO EST E POMIGLIANO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE POMIGLIANO EST E POMIGLIANO
Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Pomigliano est, in entrata verso Canosa.
In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 alla stazione di Nola;
-sarà chiuso lo svincolo di Pomigliano, in entrata verso Canosa e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Canosa, seguire le indicazioni per SS7 Nazionale delle Puglie ed entrare in A30 alla stazione di Nola;
in uscita per chi proviene da Napoli: Acerra Afragola, sulla A1 Milano-Napoli.