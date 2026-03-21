A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, seguire le indicazioni per autostrada A14, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, proseguire sulla Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa e rientrare dalla stessa stazione in direzione Pescara.