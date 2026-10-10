A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30 CASERTA-SALERNO
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A30 CASERTA-SALERNO
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita in A16 alla stazione di Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Nola ed entrare in A30 a Nola, in direzione Salerno;
-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa, consiglia di anticipare l’uscita in A16 alla stazione di Tufino, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Nola ed entrare in A30 a Nola, in direzione Caserta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.