A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 E TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezioni delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 160+000 della A16, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 verso Pescara alla stazione di Cerignola est.

Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa e rientrare dalla stessa stazione in direzione Pescara;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con oratio 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Candela.