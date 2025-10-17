A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 E STAZIONE DI CANDELA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.

Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa, al km 610+500 e rientrare dalla stessa stazione per riprendere il proprio itinerario in direzione di Pescara;

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP231 Andriese-Coratina in direzione Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.

Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, al km 589+200 e rientrare dalla stessa stazione per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata in entrambe le direzioni, Napoli e Canosa/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Canosa/A14.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cerignola ovest, al km 81+700, o la stazione di Grottaminarda, al km 81+700; si precisa che in entrata a Grottaminarda verso Canosa vige il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.