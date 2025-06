A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 13 giugno 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16 e percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP96 Barese e SP231 Andriese-Coratina in direzione di Canosa, SS93 Appulo-Lucana, verso Barletta, per entrare in A14 alla stazione di Canosa.

Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 in direzione di Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, al km 589+200 e rientrare dalla stessa stazione verso Bari;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16 e percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola verso Manfredonia, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP77 Rivolese verso Manfredonia ed entrare in A14 a Cerignola est.

Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 in direzione di Bari, dove potrà uscire a Canosa, al km 610+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Pescara.