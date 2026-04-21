A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO PESCARA
Roma, 21 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest, al km 159+900 della A16, seguire le indicazioni per autostrada A14, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, la Circonvallazione di Cerignola in direzione Manfredonia, la SS16 Adriatica verso Foggia, la SP77 Rivolese ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire a Canosa e rientrare dalla stessa stazione, in direzione di Pescara.