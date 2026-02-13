A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO ROMA E NAPOLI A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 FEBBRAIO
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di immettersi sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta/Roma.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano e seguire le indicazioni per la 162 DIR verso Napoli.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola e seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano, per poi entrare in A16 Napoli-Canosa a Pomigliano.