Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 2:00 DI MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano e seguire le indicazioni per SS162 Dir verso Napoli.
DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiuso, per chi proviene da Canosa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, seguire le indicazioni per A30 Caserta-Salerno verso Caserta.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 2:00 DI MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di uscire ad Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano.
DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire ad Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiusa la stazione di Avellino ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino est o di Baiano.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 SETTEMBRE
Sulla A16 Napoli-Canosa:
-sarà chiusa la stazione di Avellino est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Avellino ovest o di Benevento.