A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1, A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A16

Roma, 11 luglio 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 2:00 DI MARTEDI’ 15 LUGLIO

Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire a Pomigliano, al km 7+300 della A16 e seguire le indicazioni per SS162 Dir. in direzione di Napoli.

DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 15 LUGLIO

Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa, dopo la stazione di Tufino, immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta e proseguire poi sulla A1 verso Roma.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 15 ALLE 2:00 DI MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano, verso Canosa/A14.

DALLE 1:00 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano, verso Canosa/A14.