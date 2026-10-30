A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vallata, dopo aver percorso la SP235 Fondo Valle Ufita.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.