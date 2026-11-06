A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI GROTTAMINARDA
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:
-nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 21:00-6:00;
-nelle cinque notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 21:00-6:00. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vallata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.