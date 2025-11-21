A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 novembre;
-nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 22:00-6:00.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cerignola ovest.