A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CANDELA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CANDELA
Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche ai lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Napoli, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superare la località di Ponte Bovino, immettersi sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino ed entrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;
verso Canosa/A14 Bologna-Taranto: Cerignola ovest.