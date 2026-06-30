A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI AVELLINO EST, BENEVENTO, GROTTAMINARDA
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI AVELLINO EST, BENEVENTO, GROTTAMINARDA
Roma, 30 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 2 LUGLIO:
– sarà chiusa la stazione di Avellino est in entrata e in uscita;
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Benevento;
in entrata verso Napoli: Avellino ovest;
in uscita provenendo da Napoli: Avellino ovest;
in uscita provenendo da Canosa/A14: Benevento.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 3 LUGLIO:
– sarà chiusa la stazione di Benevento in entrata e in uscita;
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Grottaminarda;
in entrata verso Napoli: Avellino est;
in uscita provenendo da Napoli: Avellino est;
in uscita provenendo da Canosa/A14: Grottaminarda.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 3 ALLE 6:00 DI SABATO 4 LUGLIO:
– sarà chiusa la stazione di Grottaminarda in entrata e in uscita;
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Canosa/A14: Vallata;
in entrata verso Napoli: Benevento;
in uscita provenendo da Napoli: Benevento;
in uscita provenendo da Canosa/A14: Vallata.