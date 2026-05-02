A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-VALLATA VERSO CANOSA

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Vallesaccarda”, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A14 alla stazione di Candela.