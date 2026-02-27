A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-VALLATA VERSO CANOSA

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 marzo, con orario 22:00-6:00;

-nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

per i veicoli leggeri diretti a Vallata e zone limitrofe, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SP235 Fondo Valle Ufita;

per veicoli pesanti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A14 alla stazione di Candela. .