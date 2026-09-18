A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DELLE AREE DI SERVIZIO CALAGGIO SUD E CALAGGIO NORD

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, le stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia saranno chiuse in entrata verso Canosa/A14 e le stazioni di Vallata e Lacedonia non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Napoli.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 verso Canosa/A14 a Candela;

-dalle 21:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoled 23 settembre, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata; di conseguenza, dalle 21:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel tratto compreso tra Vallata e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto;

-dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e le stazioni di Lacedonia e Vallata non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Canosa/A14.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.