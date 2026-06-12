A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma 12 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio Sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90, la SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela;

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio Nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SR1, la SS90 e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;

-nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio Sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90, la SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela.