A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA VERSO NAPOLI

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra, proseguire su viale Ponente e sulla SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Napoli.