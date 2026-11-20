A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CERIGNOLA OVEST-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e delle barriere di sicurezza.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 alla stazione di Candela;

-nelle tre notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola in direzione di Cerignola, viale di Ponente, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.