A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-VALLATA VERSO NAPOLI

Roma, 21 settembre 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, immettersi sulla SS90 verso Napoli e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda.

Per il traffico locale diretto a Vallata e Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SpìP235 Fondo Valle Ufita.