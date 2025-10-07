A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.