A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, percorrere poi la SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.