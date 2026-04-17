A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest.