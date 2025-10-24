A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest;

-nelle tre notti di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra, proseguire su viale Ponente e sulla SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 alla stazione di Candela.