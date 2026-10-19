A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A16, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola, la SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 a Cerignola ovest;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto, la SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 a Candela.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.