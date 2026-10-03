A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica della barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, seguendo le indicazioni per A16, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest;

-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 verso Napoli alla stazione di Candela.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.