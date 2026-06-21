A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, seguendo le indicazioni per A16, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16, verso Canosa/A14, alla stazione di Cerignola ovest;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, viale di Ponente, SP95 Candela-Cerignola, in direzione di Candela e rientrare in A16 verso Napoli, alla stazione di Candela.