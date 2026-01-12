A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, percorrere la SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest;

-nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola ovest-Candela, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra e proseguire su viale di Ponente, immettersi sulla SP95 Candela-Cerignola in direzione di Candela e rientrare in A16 alla stazione di Candela.