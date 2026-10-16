A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest, verso Canosa.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Torre Alemanna Sud” e “Ofanto Sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola, la SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 a Cerignola Ovest;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola Ovest e Candela, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto Nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto, la SP95 Candela-Cerignola e rientrare in A16 a Candela.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.