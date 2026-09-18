A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AVELLINO OVEST-BAIANO VERSO NAPOLI

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Pietragemma”, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, verso Baiano, attraversare i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano e rientrare in A16 alla stazione di Baiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.