A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 settembre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.