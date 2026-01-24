A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 27alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Orno”, “Montemiletto” e “Sant’Elena”, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 a Benevento;

-dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Pratola Serra”, “Orno”, “Montemiletto” e “Sant’Elena”, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la viabilità ordinaria: SS136 e SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.