A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 giugno 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Pratola Serra”, “Orno”, “Sant’Elena” e “San Nicola”, sarà chiuso il tratto tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiuso il tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Avellino est, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.