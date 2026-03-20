A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso il tratto Avellino est-Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento, verso Canosa/A14; -dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto Benevento-Avellino est, verso Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136 e la SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.