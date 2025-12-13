A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 dicembre 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata e in uscita, le stazioni di Vallata e Lacedonia.

Inoltre, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Calaggio sud” e “Calaggio nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione di Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 a Grottaminarda;

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela.