A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

Di conseguenza, saranno chiuse, in entrata e in uscita, le stazioni di Vallata e Lacedonia.

Inoltre, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Calaggio sud” e “Calaggio nord”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Canosa/A14 e in direzione di Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela;

verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda;

-dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli.

Di conseguenza, le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata saranno chiuse in entrata verso Napoli e le stazioni di Lacedonia e Vallata non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Canosa/A14.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 verso Napoli a Grottaminarda;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso il tratto Grottaminarda-Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, le stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia saranno chiuse in entrata verso Canosa/A14 e le stazioni di Vallata e Lacedonia non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Napoli.

Inoltre, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, proseguire sulla SR1 e rientrare in A16 a Candela.