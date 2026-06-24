A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA POMIGLIANO E POMIGLIANO EST
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA POMIGLIANO E POMIGLIANO EST
Roma, 24 giugno 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, saranno chiuse le entrate verso Canosa/Bologna-Taranto, di Pomigliano e Pomigliano est.
In alternativa, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie verso Nola, entrare in A30 alla stazione di Nola ed immettersi in A16, in direzione Canosa/A14.