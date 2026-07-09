A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO GROTTAMINARDA-VALLATA VERSO CANOSA

Roma, 9 luglio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “Vallesaccarda” e “Scampitella”, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 9, alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri diretti a Vallata e zone limitrofe, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SP235 Fondo Valle Ufita;

per i veicoli pesanti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per la SS90 verso Foggia fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A14 alla stazione di Candela.