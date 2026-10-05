A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO AVELLINO EST-BENEVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 5, alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa/A14: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 alla stazione di Benevento;

verso Napoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, seguire le indicazioni per la SS136, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.