A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-CERIGNOLA OVEST VERSO NAPOLI
A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-CERIGNOLA OVEST VERSO NAPOLI
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20, alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cerignola ovest, verso Napoli.
Contestualmente, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14, il ramo di allacciamento sulla A16, in direzione di Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi dalla A14 (da Bari) è diretto verso Napoli, uscire sulla A14 alla stazione di Canosa, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, SP231 Andriese-Coratina, in direzione di Cerignola, SP96 Pozzo Terrano verso Lavello, SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Canosa, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire alla stazione di Cerignola est, per poi immettersi sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 attraverso la stazione di Cerignola ovest;
per chi dalla A14 (da Pescara) è diretto verso Napoli, uscire sulla A14 alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese, verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 a Cerignola ovest.
Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire alla stazione di Canosa, per poi immettersi sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, SP96 Pozzo Terrano, in direzione di Lavello, SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.